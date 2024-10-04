Бейрут, 4 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Движение по международной трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после нанесения израильской военной авиацией в ночь на 4 октября нескольких ударов по КПП «Маснаа», расположенного на границе Сирии и Ливана. Об этом 4 октября сообщил источник в службах безопасности Ливана.

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«Израильская авиация нанесла три ракетных удара по главной трассе у пограничного КПП «Маснаа». В результате нападения прекращено движение по главному шоссе в обе стороны», — привело его слова «РИА Новости».

По словам источника, израильские военные атаковали КПП не для того, чтобы кого-либо ликвидировать, а для блокирования движения по трассе. Удары нанесли на расстоянии в 100 м от зданий КПП «Маснаа».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 октября военные Израиля нанесли авиаудар по центральному району Бейрута, в результате чего погибли шесть человек. Отмечалось, что взрывы в районе продолжались в течение нескольких часов.

Пресс-служба ливанского минздрава 2 октября сообщила, что за сутки от израильских ударов по Бейруту и Баальбеку, а также по южным провинциям Набатии, Сайду и Тиру погибли 46 человек. Ещё не менее 85 человек были в результате этого ранены.

Ранее в этот же день армия Израиля объявила о возобновлении ударов по Бейруту. В ночь на 2 октября израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего в районе Шийях был полностью уничтожен многоэтажный дом.