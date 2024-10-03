Бейрут, 3 октября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 3 октября нанесли авиаудар по центральному району столицы Ливана. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Число погибших в результате израильских авиаударов по центру Бейрута возросло до шести», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо из них скончались в больницах от полученных ранений. Всего при ударе израильской авиации по району Башура погибли шесть человек, ещё семь пострадали. По информации телеканала, взрывы в центральном районе Бейрута были слышны в течение нескольких часов.

По данным Sky News Arabia, авиаударам также подверглись южные пригороды Бейрута, а целью удара Израиля по району Башура стал центр медицинской службы, связанный с ливанским шиитским движением «Хезболла». Также утверждается, что при авиаударе израильская армия использовала фосфорные бомбы, применение которых запрещено Женевской конвенцией.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 октября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту. На данный момент ЦАХАЛ не сообщала подробности атаки по объектам на ливанской территории.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в течение суток 2 октября в результате ударов со стороны Израиля погибли 46 человек, ещё 85 получили ранения.