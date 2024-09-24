Хабаровск, 24 сентября, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма. Об этом 24 сентября сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

ФСБ РФ/РИА Новости

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина в Сети оправдывала деятельность международной террористической организации. Женщину задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации»).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле блогера и журналистку Залину Маршенкулову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за оправдание терроризма. В отношении неё возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в социальной сети, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), погибшего в результате теракта.

Ранее следователи ФСБ предъявили обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ математику Азату Мифтахову (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов).