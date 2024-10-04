Москва, 4 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на консультации по Афганистану в Москве 4 октября призвал Запад вернуть незаконно присвоенные активы Афганистана и снять санкции.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«В очередной раз обращаемся к странам Запада с настоятельным призывом признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять санкционные ограничения и вернуть присвоенные активы Кабула», — заявил дипломат на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

США заблокировали афганские активы под предлогом прихода к власти в 2021 году движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Несмотря на давление со стороны ООН, агентств по оказанию помощи, международных организаций по размораживанию этих средств для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане, Вашингтон не сделал этого.

В конце мая МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан», которое фактически контролирует власть в Афганистане, можно исключить из списка террористов. Российский лидер на следующий день заявил, что статус движения постоянно обсуждается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе текущего года заявил, что в Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Он отметил, что российское посольство никогда не прекращало работу в Кабуле.

В августе текущего года руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин заявил, что Россия и Афганистан в 2025 году намерены довести товарооборот между странами до $3 млрд.