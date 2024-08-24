Кабул, 24 августа, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Россия и Афганистан в 2025 году намерены довести товарооборот между двумя странами до $3 млрд. Об этом 24 августа сообщил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Dave Rushen/Global Look Press

Увеличить темпы торговли поможет в том числе расширение агропромышленного сотрудничества.

«Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году — три миллиарда долларов, а в 2030-м выйти на десять миллиардов долларов в год, основной долей которого станет продукция сельского хозяйства, животноводства, агрохимии», — процитировало Хабибуллина «РИА Новости».

Он отметил, что вопрос увеличения товарооборота стал одной из тем встречи представителей делового совета с и. о. министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атауллой Омари. Также стороны обсудили увеличение экспорта и импорта сельхозпродукции и расширение товарной номенклатуры, расширение работы российских сельхозпредприятий в Афганистане.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), контролирующее власть в Афганистане, можно исключить из списка террористов. Отмечалось, что признание талибов стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

Российский лидер на следующий день заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов. Решение, как заявил президент, будет вырабатываться вместе.

«Талибан» с августа 2021 года находится у власти в Афганистане. Движение пришло к власти в результате госпереворота, который произошёл на фоне ухода из республики американского контингента. С марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения со страной и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.