Москва, 4 октября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Иск Генеральной прокуратуры РФ к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell был зарегистрирован арбитражным судом Москвы. Это 4 октября следует из картотеки дел.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Иск ещё не приняли к производству, ответчиками по нему указаны: «Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б. В.», «Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б. В.», ООО «Шелл нефтегаз Девелопмент», «Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б. В.», «Шелл Сахалин Сервисес Б. В.», «Шелл Энерджи Юроп Лтд» и «Шелл», «Шелл Сахалин Холдингз Б. В.».

При этом третьими лицами в иске названы «Газпром экспорт», Минэнерго РФ, правительство Сахалинской области, а также оператор проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалинская энергия» и бывший оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Компания Shell была участницей реализации нефтегазового проекта «Сахалин-2» по освоению двух нефтегазовых месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа. В построенную инфраструктуру входят три морские платформы, объединённый береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по сжижению газа.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Генпрокуратура РФ подала иск к украинским властям и двум американским банкам — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, из-за ущерба, причинённого Сбербанку. Надзорное ведомство попросило суд наложить арест на 93,5 млрд рублей на счетах этих американских банков и взыскать с их счетов порядка 34,5 млрд рублей в счёт возмещения замороженных ими средств «МР Банка», в отношении которого Киев ещё в 2022 году принял решение о ликвидации и изъятии имущества.

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в начале июня сообщил, что Арбитражный суд республики постановил взыскать с украинских властей более 3,2 трлн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого в результате энергетической блокады полуострова. Он назвал это решение значимым и своевременным.