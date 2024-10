Москва, 2 октября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Московской области поступил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к украинским властям и двум американским банкам из-за ущерба, причинённого Сбербанку. Об этом 2 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

Уточняется, что Генпрокуратура РФ подала иск к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и двум американским банкам — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. В качестве третьих лиц выступают Сбербанк, его бывший украинский дочерний банк «Международный резервный банк», а также АО «Коммерческий банк «Ситибанк».

Ведомство просит суд наложить арест на 93,5 млрд рублей, находящиеся на счетах упомянутых американских банков, а также взыскать с их счетов порядка 34,5 млрд рублей в счёт возмещения замороженных ими средств «МР Банка», в отношении которого украинские власти в 2022 году приняли решение о ликвидации и изъятии имущества.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины более 3,2 трлн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого в результате энергетической блокады полуострова. Константинов назвал это решение значимым и своевременным и добавил, что власти продолжат оценивать ущерб, нанесённый Крыму киевским режимом.