Москва, 4 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в своих заявлениях о России стоит вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорировали российские национальные интересы. С таким призывом 4 октября выступил депутат Государственной думы РФ от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По мнению депутата, такими заявлениями новый генсек НАТО отрабатывает выданный ему США на этот пост мандат.

Ивлев добавил, что Рютте в этом случае даже не изучил устав альянса, в частности 10-ю статью Североатлантического договора, в которой содержатся требования к многоэтапному процессу вступления в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября новый генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев в знак поддержки Украины. Рютте заявил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений для украинских боевиков на удары западным оружием вглубь России.

Он также выразил надежду на то, что Украина вступит в НАТО на правах полноправного члена, добавив, что у России нет права вето по этому вопросу. Вместе с тем Рютте не уточнил сроки приглашения Киева в блок, для чего необходимо единогласное решение всех действующих членов альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 октября заявила, что российской стороне от нового генсека НАТО стоит ждать только усиления антироссийской политики, а не конструктивных отношений. Она уточнила, что в Москве не сомневаются, что Рютте будет продвигать на этом посту антироссийские подходы.