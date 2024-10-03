Киев, 3 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом 3 октября сообщило агентство Bloomberg.

Eric Lalmand/Global Look Press Марк Рютте

«Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО в знак поддержки Украины», — говорится сообщении.

Пресс-служба альянса позднее сообщила, что Рютте намерен в Киеве провести пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в НАТО. Он также назвал наращивание помощи Киеву и приближение его к альянсу одним из приоритетов его работы в новой должности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 октября заявила, что России от нового генсека НАТО стоит ждать только усиления антироссийской политики, а не конструктивных отношений. Дипломат отметила, что в Москве не сомневаются, что Рютте будет продвигать на этом посту антироссийские подходы.