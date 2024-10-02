Париж, 2 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Французские военные принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом 1 октября сообщила канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона.

Ariel Schalit/AP/TASS

«Франция, приверженная безопасности Израиля, сегодня мобилизовала свои военные средства на Ближнем Востоке для противодействия иранской угрозе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Макрон решительно осудил ракетную атаку Ирана по израильской территории и в то же время призвал Тель-Авив прекратить военные операции в регионе, в том числе на юге Ливана.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что дислоцированные в Восточном Средиземноморье эсминцы военно-морских сил США класса «Арли Бёрк» USS Cole и USS Bulkeley оказывали Израилю поддержку в перехвате воздушных целей во время массированной ракетной атаки со стороны Ирана. По его словам, на данный момент не удалось установить, сбили ли американские ракеты-перехватчики какую-либо из иранских ракет.

Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых перехватили средства противовоздушной обороны. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Анны Уколовой, ракетный удар не причинил ущерба боеспособности израильских военно-воздушных сил. До этого иранские СМИ сообщали об уничтожении более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев недалеко от города Беэр-Шева.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана большой ошибкой и пообещал предпринять ответные меры.