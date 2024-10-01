Вашингтон, 2 октября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Два эсминца Военно-морских сил США USS Cole и USS Bulkeley оказывали Израилю поддержку в перехвате воздушных целей во время массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Об этом 1 октября сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly Эсминец типа «Арли Бёрк» ВМС США

«Два эсминца класса «Арли Бёрк» USS Cole и USS Bulkeley, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, выпустили множество ракет-перехватчиков по приближающимся иранским баллистическим ракетам в рамках защиты Израиля», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте американского оборонного ведомства.

По словам Райдера, на данный момент не удалось установить, сбили ли американские ракеты-перехватчики какую-либо из воздушных целей. Также он добавил, что ни один американский военнослужащий не пострадал во время ракетной атаки со стороны Ирана.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт сообщил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку Израилю в отражении ракетной атаки со стороны Ирана.

Вечером 1 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Израиля. Согласно заявлению представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он также заявил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Анны Уколовой, ракетный удар не причинил ущерба боеспособности израильских военно-воздушных сил. До этого иранские СМИ сообщали об уничтожении более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев недалеко от города Беэр-Шева.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана большой ошибкой и пообещал предпринять ответные меры.