Тегеран, 3 октября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов ФРГ и Австрии после того, как Берлин и Вена вызвали иранских послов в своих странах, сообщило 3 октября агентство Mehr со ссылкой на заявление ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Этот шаг связан с недавним ракетным ударом Тегерана по Израилю.

«Посол Германии Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в МИД в индивидуальном порядке», — говорится в заявлении министерства, которое процитировано журналистами.

Также представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что осуждение удара по Израилю, которое последовало от «Группы семи» (G7), имело «предвзятый и безответственный характер». Он обвинил страны объедения, в особенности США, в усилении нестабильности в Западной Азии. По словам Багаи, это происходит из-за военной, финансовой и политической поддержки Израиля со стороны государств G7.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых перехватили средства противовоздушной обороны. По данным газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что иранская сторона совершила большую ошибку, за которую заплатит. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви предупредил, что еврейское государство оставляет за собой право предпринять меры в ответ на эту атаку. Иран в свою очередь пригрозил новыми атаками в случае военной реакции со стороны Тель-Авива.