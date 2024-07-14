Москва, 14 июля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока что предпосылок для нормализации отношений в Кремле не видят, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале.

Известия/Кристина Кормилицына

Ситуацию с отношениями двух стран обсудили в контексте возможного размещения дальнобойных ракет США на территории Германии. Подобное уже происходило во времена холодной войны, но странам пришлось договариваться, напомнил Зарубин.

«Сейчас Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, предпосылок для выхода из этой ситуации пока не видно», — заявил Песков.

Он отметил, что России удаётся находить точки соприкосновения с американским руководством, взаимодействие идёт по линии военных дипломатов. Однако у России теперь более трезвая позиция в отношении Запада, добавил спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что многие страны уже не желают вставать на чью-либо сторону, а намерены налаживать взаимовыгодные контакты со всеми государствами. При этом, по словам представителя Кремля, в будущем потребуется филигранное мастерство дипломатов для разгребания «авгиевых конюшен» в отношениях России и США.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля минобороны США объявило о планах размещения в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе гиперзвуковых. Отмечалось, что это будут такие системы, как SM-6 и Tomahawk.

Немецкий эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил, что Запад отстаёт от России в ядерном тактико-оперативном плане, на фоне чего планы США по размещению ракет Tomahawk в Европе не выглядят чем-то удивительным.

Песков заявил, что у России хватит потенциала, чтобы сдерживать ракеты, которые США планируют разместить в Европе. Он отметил, что Россия будет отвечать на размещение американских ракет, и обратил внимание, что сложилась парадоксальная ситуация. США продолжают зарабатывать деньги, а Европа находится в прицеле российских ракет, пояснил спикер Кремля.