Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он напомнил, что в июле по предложению России состоялись дебаты в Совбезе ООН по вопросу строительства более справедливого и устойчивого мироустройства.

«Мы не отгораживаемся от диалога с Западом », — сказал министр.

Вместе с этим Лавров добавил, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента, готовых работать сообща для поиска приемлемых решений.

Вместе с этим глава МИД указал на необходимость представительства стран Глобального Юга в Совете Безопасности ООН.

«При этом, разумеется, речи идти не может о дополнительных местах для западных стран, которые уже и так чрезмерно представлены в Совете Безопасности», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в июне Лавров заявил, что диалог России с западными странами должен происходить на равноправной основе.

Лавров добавил, что площадки для такого взаимодействия в мире есть, в их числе ООН. Однако он отметил, что и там проявляются негативные тенденции из-за того, что Запад переманил сотрудников секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна осознаёт ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу. Глава государства подчеркнул, что должен быть серьёзный обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности, а не имитация мирного процесса.