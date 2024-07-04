Астана, 4 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Говорить о выстраивании конструктивного диалога с США до проведения в них выборов президента нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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«Сейчас в ходе предвыборной кампании, причём такой, которая носит очень острый внутриполитический характер, говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединёнными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счёт говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями, понимают, — это невозможно на сегодняшний день», — сказал российский лидер.

Президент РФ добавил, что для налаживания диалога с США необходимо дождаться выборов там и понять настроение и предпочтение будущей администрации, отметив, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Глава государства указал на то, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Путин добавил, что Россия вместе с партнёрами продолжит работу по формированию многополярного мира. Возможен и разговор по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только не с позиции силы, а на равных, без высокомерия и чванства, с взаимным уважением, отметил он.

14 мая Путин подчеркнул, что отношения России с Западом, в том числе с Евросоюзом, деградировали, но это произошло не по вине Москвы.