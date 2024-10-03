Москва, 3 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Условием для вступления страны в БРИКС является её отказ присоединиться к санкциям, введённым против кого-либо из членов объединения, заявил 3 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС в Казани.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Требуется проводить суверенный курс, необходимо иметь значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения, не присоединяться к нелегитимным санкциям в отношении членов объединения», — заявил Рябков.

ХVI саммит БРИКС пройдёт в Казани 22–24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Россия председательствует в БРИКС. К объединению в этом году присоединились Египет, Объединённые Арабские Эмираны, Иран, Эфиопия и Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что на страны Глобального Юга приходится более половины мирового ВВП, а на страны БРИКС — треть. Позже, 25 сентября, глава государства отметил, что вклад стран объединения в мировую экономику сегодня более весомый, чем вклад стран G7.