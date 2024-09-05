Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. На страны Глобального Юга приходится более половины глобального ВВП, на страны БРИКС — треть. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Сегодня страны Глобального Юга — это более 50% глобального мирового ВВП. А страны БРИКС — это примерно одна треть глобальной экономики в мире. И естественным образом <…> меняются и приоритеты в использовании определенных валют», — заявил российский лидер.

По его словам, это влияет на переход в расчётах от доллара на национальные валюты. Так, Россия с партнёрами по БРИКС использует национальные валюты, это уже примерно 65%, уточнил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что в странах Глобального Юга и в Азии увеличивается производство. Объёмы ВВП выросли в странах БРИКС, особенно после расширения объединения. По этому показателю они обошли страны «Группы семи».

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китая, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав объединения расширился с 2024 года.