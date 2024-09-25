Москва, 25 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Страны БРИКС обошли «Группу семи» (G7) по вкладу в мировую экономику и двигаются дальше. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 сентября на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что в мире формируется новая система отношений, лидирующие роли занимают государства Глобального Юга, участники таких перспективных объединений, как БРИКС.

«Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой большой семёрки и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер уточнил, что за период с 1992 по 2022 год доля G7 в мировом ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 45,5 до 30%, а в 2028 году прогнозируется 27,9%. Доля стран БРИКС без учёта новых членов за то же время увеличилась с 16,7 до 31,4% с прогнозом 33,8%. Прогноз с учётом новых членов — 38% глобального ВВП.

По словам Путина, это означает, что нужно пользоваться экспортными возможностями России в условиях, когда в мире формируются рынки будущего, основанные на прочных партнёрствах, принципах сложения экономических потенциалов и взаимного усиления роста.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что на страны Глобального Юга приходится более половины мирового ВВП, а на страны БРИКС — треть.