Москва, 3 октября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Атаки дронов украинских формирований по территории России напомнианют агонию и прекратятся после завершения специальной военной операции. Об этом 3 октября заместитель главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

AP/TASS

По словам депутата, атаки украинских беспилотников по России напоминают некую агонию, потому что попытки шантажа российских властей не приносят результатов, а количество поражений Киева в зоне боевых действий увеличивается.

«Я думаю, что они [украинские боевики] будут продолжать такие террористические действия, пока мы не закончим специальную военную операцию», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Чепа уточнил, что власти РФ делают всё возможное для изменения ситуации в зоне боевых действий, результатом чего является освобождение российскими военными территорий, о которых в последнее время сообщается практически ежедневно.

«Политика, которую сегодня активно проводит Киев, с попыткой внедрения «проекта победы» и другие действия по дальнейшему вовлечению НАТО в развёрнутый ими конфликт не приводят к желаемым для них результатам, поэтому террористические действия все больше и больше увеличиваются», — отметил он.

Депутат заверил, что российские власти предпринимают все возможные меры для пресечения террористических действий Киева и российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 октября российские средства ПВО нейтрализовали 113 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Из них 73 БПЛА перехватили и уничтожили в Белгородской области, 25 дронов — над Воронежской областью, 14 — над Курской областью и ещё один — в Брянской области.

Позднее в этот же день в Минобороны РФ уточнили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили в общей сложности 144 беспилотника украинских формирований. Уточнялось, что 122 дрона из этого числа было сбито вне зоны проведения спецоперации.