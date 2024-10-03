Депутат Госдумы Чепа связал атаки дронов по России с агонией Киева
Москва, 3 октября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Атаки дронов украинских формирований по территории России напомнианют агонию и прекратятся после завершения специальной военной операции. Об этом 3 октября заместитель главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.
По словам депутата, атаки украинских беспилотников по России напоминают некую агонию, потому что попытки шантажа российских властей не приносят результатов, а количество поражений Киева в зоне боевых действий увеличивается.
«Я думаю, что они [украинские боевики] будут продолжать такие террористические действия, пока мы не закончим специальную военную операцию», — сказал он в беседе с Lenta.ru.
Чепа уточнил, что власти РФ делают всё возможное для изменения ситуации в зоне боевых действий, результатом чего является освобождение российскими военными территорий, о которых в последнее время сообщается практически ежедневно.
«Политика, которую сегодня активно проводит Киев, с попыткой внедрения «проекта победы» и другие действия по дальнейшему вовлечению НАТО в развёрнутый ими конфликт не приводят к желаемым для них результатам, поэтому террористические действия все больше и больше увеличиваются», — отметил он.
Депутат заверил, что российские власти предпринимают все возможные меры для пресечения террористических действий Киева и российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 октября российские средства ПВО нейтрализовали 113 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Из них 73 БПЛА перехватили и уничтожили в Белгородской области, 25 дронов — над Воронежской областью, 14 — над Курской областью и ещё один — в Брянской области.
Позднее в этот же день в Минобороны РФ уточнили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили в общей сложности 144 беспилотника украинских формирований. Уточнялось, что 122 дрона из этого числа было сбито вне зоны проведения спецоперации.