Ночью военные обезвредили над регионами России более 100 беспилотников ВСУ
МО: ночью военные перехватили и уничтожили над регионами России 113 дронов ВСУ
Москва, 3 октября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) 3 октября в ночное время нейтрализовала над рядом регионов РФ в общей сложности 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Больше всего вражеских дронов военным удалось нейтрализовать в Белгородской области — 73. В небе над территорией Воронежской области были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА, а над Курской областью — 14 беспилотников. Ещё один дрон обезвредили в Брянской области.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 октября глава Воронежской области Александр Гусев написал, что в его регионе военные уничтожили по меньшей мере десять БПЛА украинской армии. По предварительным данным, которые приводил губернатор, в результате атаки пострадавших нет.
В ночь со 2 на 3 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. При ударе один мирный житель получил ранения предплечья, спины и бедра.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о сбитом БПЛА над Старым Осколом. Из-за обломков уничтоженного дрона пострадала женщина. Она получила резаную рану стопы. Медики оказали ей помощь на месте.