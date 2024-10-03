Москва, 3 октября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) 3 октября в ночное время нейтрализовала над рядом регионов РФ в общей сложности 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего вражеских дронов военным удалось нейтрализовать в Белгородской области — 73. В небе над территорией Воронежской области были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА, а над Курской областью — 14 беспилотников. Ещё один дрон обезвредили в Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 октября глава Воронежской области Александр Гусев написал, что в его регионе военные уничтожили по меньшей мере десять БПЛА украинской армии. По предварительным данным, которые приводил губернатор, в результате атаки пострадавших нет.

В ночь со 2 на 3 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. При ударе один мирный житель получил ранения предплечья, спины и бедра.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о сбитом БПЛА над Старым Осколом. Из-за обломков уничтоженного дрона пострадала женщина. Она получила резаную рану стопы. Медики оказали ей помощь на месте.