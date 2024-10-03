Хабаровск, 3 октября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В театре музыкальной комедии в Хабаровске во время пожара обрушилась сцена. Об этом губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину 3 октября рассказал пожарный.

Кадр из видео

«Сцена обрушалась, там идёт интенсивное горение», — рассказал губернатору пожарный с места ЧП.

Демешин поручил проверить, контролировалась ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность.

«Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр», — написал он в Telegram-канале.

Пожар в здании краевого театра музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул 3 октября. К ликвидации возгорания привлекли до 50 человек и 11 единиц техники. Произошло обрушение части кровли здания над фойе театра. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека.

Огнём уничтожена обшивка здания, произошло обрушение внутренних конструкций. Пожар локализовали на площади 4000 кв. м. Позднее пожар потушили. В результате возгорания пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинам медпомощь оказана на месте, женщина госпитализирована с травмой.

Причины возгорания не установлены, в здании проводился капитальный ремонт кровли, который планировали закончить к ноябрю.

Следственный комитет региона сообщил, что расследуется дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.