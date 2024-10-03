Хабаровск, 3 октября, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Здание краевого Театра музыкальной комедии загорелось в Хабаровске. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что пожарные подразделения выехали на возгорание по повышенному рангу. По предварительной информации, загорелись крыша и обшивка здания театра, расположенного на улице Карла Маркса. Площадь горения составила около тысячи квадратных метров.

К борьбе с пожаром привлечены 39 человек и восемь единиц техники. По данным госавтоинспекции Хабаровского края, улица Карла Маркса перекрыта для всех видов автотранспорта от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Причины возгорания не установлены, в здании проводился капитальный ремонт кровли, который планировали закончить к ноябрю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один из пострадавших при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался по дороге в больницу. Пожар произошёл 2 октября в здании театра на улице Ленина. Специалисты ликвидировали открытое горение, им удалось спасти шесть человек. Всего из здания эвакуировали 105 человек.