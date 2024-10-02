Белгород, 3 октября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Женщина пострадала из-за беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии, сбитого военными над Старым Осколом, сообщил 3 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Дрон удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны.

«Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат. Ранен один мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что женщина получила резаную рану стопы. Медики оказали ей помощь на месте. При этом пострадавшая отказалась от госпитализации.

Также из-за фрагментов сбитого дрона выбило окна, посекло кровлю, фасады и заборы в трёх частных домовладениях. Кроме того, получил повреждения один легковой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 2 на 3 октября беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. В результате случившегося пострадал мирный житель, который получил ранения предплечья, спины и бедра. Медики направили его в городскую больницу №2 в Белгороде.

Днём 2 октября на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка в Белгородской области два FPV-дрона украинской армии нанесли удары по грузовикам. Из-за нападения погиб водитель одного из транспортных средств. Водитель другого автомобиля получил минно-взрывную травму и ушибленную рану.