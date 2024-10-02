Белгородский район, Белгородская область, 2 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области, сообщил 2 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавший получил ранения предплечья, спины и бедра. Медики направили его в городскую больницу №2 в Белгороде. Гладков заверил, что мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 2 октября FPV-дрон украинской армии ударил по селу Тишанка Волоконовского района Белгородской области. По меньшей мере два человека получили ранения.

Утром 2 октября стало известно, что дрон ВСУ атаковал грузовик в селе Черемошное в Белгородской области, из-за нападения пострадал водитель этого автомобиля.

Также стало известно, что на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка в Белгородской области два FPV-дрона украинской армии нанесли удары по грузовикам. В результате атаки водитель одного транспортного средства погиб. Водитель второго грузовика получил минно-взрывную травму и ушибленную рану.