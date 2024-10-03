Москва, 3 октября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал «проблеском сознания» доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о пытках, которым подвергаются российские военные в плену ВСУ. Об этом он рассказал 3 октября в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Это сообщение можно считать лишь «проблеском сознания» у международной организации», — заявил Мирошник.

Дипломат напомнил, что ранее наблюдалась склонность ООН игнорировать информацию о преступлениях киевского режима. Если тема преступных деяний и поднималась, то лишь в контексте «недочётов» Киева, добавил Мирошник.

По его мнению, доклад УВКПЧ ООН о пытках ВСУ над российскими военнопленными может быть связан с намерением осадить киевский режим, завышающий требования к западным союзникам о поддержке.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября УВКПЧ ООН опубликовало доклад о пытках, которым подвергаются российские военные, попав в плен к ВСУ. В документе говорится, что 104 из 205 военных, опрошенных с марта прошлого года, подробно рассказали о пытках или других формах жестокого обращения. Большая часть пыток осуществлялась в подвалах, частных домах и гаражах, а также во время перевозки пленных. Чаще всего это происходило на территориях Киевской и Харьковской областей, а также на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и Донбасса. 8 октября на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве этот доклад представит Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Заварзин, комментируя этот документ, призвал ООН и другие международные структуры предать широкой огласке информацию о всех преступлениях украинской армии.