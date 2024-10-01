Женева, Швейцария, 1 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, попавших плен к Вооружённым силам Украины (ВСУ), подверглись пыткам в подвалах. Об этом 1 октября сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 предоставили подробные сведения о пытках или других формах жестокого обращения», — следует из доклада.

В материале говорится, что большинство актов пыток совершалось в неофициальных местах содержания под стражей, включая гаражи, подвалы, частные дома, а также во время транзита военнопленных. Это подтвердили 87 из 205 опрошенных военнопленных. Они также рассказали, что ВСУ разряжали оружие возле их головы.

ВСУ применяли по отношению к пленным удары по коленям и суставам, а также поражение электрическим током. Некоторые военнослужащие подвергались насилию. Согласно данным ООН, чаще всего пытки применялись украинскими силами в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.

«УВКПЧ сочло, что эти акты насилия преднамеренно причиняют сильную боль и страдания жертвам», — следует из документа.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк представит этот доклад 8 октября на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Как сообщало ИА Регнум, в марте текущего года ООН также подтверждало, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Пленные рассказали, что их удерживали в подвалах домов в Харьковской области. Бойцы также говорили, что при допросах их избивали деревянными палками и пытали током.

В начале сентября взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных. Он также рассказал, что командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд.