Москва, 1 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Международные структуры, в том числе ООН, должны начать действовать после доклада о пытках, которым подвергаются российские военные на Украине, заявил 1 октября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Владимир Федоренко/РИА Новости Виктор Заварзин

Комментируя опубликованный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) доклад, он заявил, что информация обо всех преступлениях украинской армии должна быть предана широкой огласке, международное сообщество «пора раскачивать».

Как отметил депутат Госдумы, политики, которые понимают, что происходит, должны учитывать украинские реалии. Россия не раз заявляла на различных международных площадках о преступлениях ВСУ, в том числе об издевательствах над пленными и над мирными жителями, включая детей.

«Поэтому, я считаю, это положительный момент. Только единственное, чтобы это не просто в закутке поговорили и всё, а чтобы после этого проявляли действия», — процитировала Заварзина Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, УВКПЧ 1 октября опубликовало доклад о пытках, которым подвергаются российские военные, попав в плен к ВСУ. В документе говорится, что 104 из 205 опрошенных с марта прошлого года военных подробно рассказали о пытках или других формах жестокого обращения. Большая часть пыток осуществлялась в подвалах, частных домах и гаражах, а также во время перевозки пленных.

Военнопленных жестоко избивали, им также наносили удары электрическим током. Некоторые военные подвергались насилию. Чаще всего это происходило на территориях Киевской и Харьковской областей, а также на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и Донбасса.

Доклад будет представлен на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 8 октября. Его зачитает верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.