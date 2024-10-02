Дамаск, 3 октября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. В результате авиаудара израильской авиации по многоквартирному дому в районе Меззе столицы Сирии погиб зять генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом 2 октября сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«По предварительным данным, зять Хасана Насраллы, Хасан Джафаар Касир, был убит в результате авиаударов в районе Меззе в Дамаске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что его брат Мухаммад Джафаар Касир погиб днём ранее в результате авиаудара по Бейруту.

По информации источника, при ударе израильской авиации по жилому зданию в Дамаске погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Утверждается, что целью авиаудара могли быть члены «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Позднее «Хезболла» официально подтвердила гибель генерального секретаря движения Хасана Насраллы.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, убийство генсека «Хезболлы» является политическим. МИД России сообщил, что Москва решительно осуждает убийство Израилем Насраллы, которое чревато эскалацией на Ближнем Востоке и ещё большими драматическими последствиями для региона. Подчёркивалось, что российская сторона настоятельно призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия для возможности перейти к политико-дипломатическому урегулированию.