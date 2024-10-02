Москва, 2 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Ушедший из жизни народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин оставил после себя загородный дом в подмосковной Старой Рузе и квартиру в Москве, сообщило 1 октября издани Life.

РИА Новости/Руслан Кривобок

По информации издания, Добрынин купил участок, на котором вместе с супругой Ириной возвёл дом. Интерьер особняка, как отмечается в материале, выполнен в светлых тонах. Дом обставлен мебелью, выполненной из дорогих пород дерева. Там же можно увидеть ковры ручной работы. Риелторы оценили стоимость дома в 30 млн рублей.

Наследство, вероятнее всего, достанется супруге Ирине и проживающей в США дочери Екатерине Добрыниной-Макгаффи. Так, вдова композитора имеет право на половину имущества, вторая половина делится поровну между ею и дочерью.

Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Последний месяц он не вставал с постели. Композитора 26 сентября госпитализировали в тяжёлом состоянии. У артиста было подозрение на инсульт. Композитора похоронят на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью композитора выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал Добрынина ярким, талантливым и неординарным человеком, который был искренне предан своему делу. Президент Белорусии Александр Лукашенко также выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, отметив огромный талант и исполнительское мастерство Добрынина.

Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина 1 октября заявила, что творчество композитора навсегда останется в сердцах его слушателей.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. В конце 1960-х начале 1970-х работал в ВИА «Веселые ребята» и джазовом оркестре Олега Лундстрема гитаристом. Является автором музыки к таким известным произведениям, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Кто тебе сказал», и многим другим.