Москва, 1 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Советский и российский композитор и певец, народный артист России Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на близких друзей артиста.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Вячеслав Добрынин

«Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что Добрынин начал работу над новой песней со своим другом поэтом Симоном Осиашвили, однако закончить её не успел.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября Добрынин скончался на 79-м году жизни в одной из московских клиник. До этого, 26 с6ентября, стало известно, что артиста госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве и с детства носил фамилию Антонов. В 1972 году официально сменил имя на Вячеслав Григорьевич Добрынин, чтобы его не путали с однофамильцем — известным советским певцом и композитором Юрием Антоновым.

Композитор является автором музыки к таким известным песням, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану…», «Прощай», «Не волнуйтесь, тетя», «Где же ты была» и многих других. Он работал с Аллой Пугачёвой, Львом Лещенко, Михаилом Боярским, Михаилом Шуфутинским и многими другими певцами и артистами.