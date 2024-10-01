Москва, 1 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Творчество композитора Вячеслава Добрынина навсегда останется в сердцах его слушателей, заявила 1 октября член Совета Федерации, сенатор от Ярославской области Наталия Косихина в беседе с «РИА Новости».

РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам Косихиной, Добрынин добился столь широкой популярности благодаря тому, что вкладывал в свои музыкальные произведения душу и любовь. Политик уверена, что начинающие молодые исполнители будут обращаться к ним за «творческими уроками».

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — заключила Косихина.

Как сообщало ИА Регнум, композитор скончался 1 октября в одной из московских клиник на 79-м году жизни.

26 сентября стало известно, что Добрынина госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечалось, что у артиста было подозрение на инсульт, притом что до этого он перенёс ещё два инсульта. Ему дали инвалидность.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. С детства носил фамилию Антонов. В конце 1960-х — начале 1970-х работал с ВИА «Веселые ребята» и джазовым оркестром Олега Лундстрема. Он является автором таких известных песен, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Синий туман», «Ни минуты покоя».