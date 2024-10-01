Минск, 1 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью композитора и певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина выразил его родным и близким президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Сергей Бобылев / ТАСС

«Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Российской Федерации Вячеслава Добрынина в связи с его смертью», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии указал, что огромный талант, исполнительское мастерство и неуёмная творческая энергия выдающегося певца и композитора Добрынина дарили радость миллионам поклонников.

«Частичка души Вячеслава Григорьевича, воплощённая в музыке, навсегда останется на белорусской земле, светлая память о нём будет жить в наших сердцах», — подчеркнул Лукашенко.

Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни в одной из клиник Москвы. Последний месяц композитор не вставал с постели, а 26 сентября его госпитализировали в тяжёлом состоянии с подозрением на третий инсульт.

Композитор родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. В конце 1960-х — начале 1970-х работал в ВИА «Весёлые ребята» и джазовом оркестре Олега Лундстрема гитаристом. Он является автором музыки к таким известным песням, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Родная земля», «Синий туман», «Ни минуты покоя», и многим другим. На эстраде у композитора было шутливое прозвище «Доктор Шлягер». Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко,Иосиф Кобзон, Анна Герман, Валентина Легкоступова, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Вячеслава Добрынина. Российский лидер назвал Добрынина ярким, талантливым и неординарным человеком, который был искренне предан своему делу и оставил след в отечественном эстрадном искусстве.