Москва, 1 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Вячеслава Добрынина.

Ольга Зиновская/ТАСС

Глава государства назвал Добрынина ярким, талантливым и неординарным человеком, который был искренне предан своему делу. Композитор оставил след в отечественном эстрадном искусстве.

«В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — указано в телеграмме президента от 1 октября.

Родным и близким композитора президент передал слова поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, композитор скончался 1 октября в одной из московских клиник на 79-м году жизни. Последний месяц он уже не вставал с постели. 26 сентября композитора госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечалась, что у артиста было подозрение на инсульт, притом что до этого он перенёс ещё два инсульта.

Похоронить Добрынина планируют на Троекуровском кладбище.

Композитор родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. С детства носил фамилию Антонов. В конце 1960-х начале 1970-х работал в ВИА «Веселые ребята» и джазовом оркестре Олега Лундстрема гитаристом. Он является автором музыки к таким известным песням, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Синий туман», «Ни минуты покоя» и многим другим.