Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Из окна борта самолёта, направлявшегося в Дубай в ночь на 2 октября, предположительно, была снята ракетная атака Ирана по Израилю. Кадры распространились в соцсетях.

Кадр из видео

На видео высоко в небо поднимаются не менее шести огней — так выглядели летящие в сторону Израиля ракеты. При этом снаряды находились довольно близко к воздушному судну. Откуда вылетел самолёт, не уточнялось.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это будут локализованные рейды, призванные уничтожить инфраструктуру ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана произвели массированный ракетный обстрел Израиля. По данным The Jerusalem Post, в ходе него по израильской территории было выпущено около 400 ракет.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 2 октября написал, что иранская акция против Израиля завершена, если Тель-Авив не захочет дать на неё ответ. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел со стороны Ирана большой ошибкой, за которую Тегеран заплатит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке полным провалом политики, проводимой администрацией США. Также официальный представитель МИД России упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что усилия американской дипломатии, попытавшейся взять инициативу в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, привели к тупику и десяткам тысяч жертв.