Тегеран, 2 октября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Иранская акция против Израиля завершена, если израильская сторона не решится на ответные действия. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

ИА Регнум

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он подчеркнул, что такой возможный шаг еврейского государства приведёт к ещё «более сильной и мощной» реакции Тегерана.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября иранские военные совершили ракетный обстрел территории Израиля. По данным газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет. По информации представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Газета The Times of Israel написала, что в результате указанного ракетного обстрела пострадали два человека.

Иранское агентство SHAFAQNA в свою очередь проинформировало о том, что в ходе этого ракетного удара было уничтожено более 20 истребителей F-35 израильских военно-воздушных сил.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран, решившись на ракетную атаку на Израиль, пересёк «красную линию». Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви отметил, что еврейское государство оставляет за собой право предпринять меры в ответ на удар со стороны Ирана. Он уточнил, что ответная атака будет неожиданной и для неё израильские военные выберут подходящие цели и время.