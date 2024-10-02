Москва, 2 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Суд наложил арест на три дорогих автомобиля фигуранта уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом свидетельствуют данные из регистрационных документов, сообщило 2 октября «РИА Новости».

Максим Блинов/РИА Новости Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов

Арест наложен на Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 и раритетный автомобиль 1967 года. Отметим, что Mercedes официально числится за водителем бывшего замминистра.

В автопарке у Иванова, по состоянию на 2019 год, находились 12 машин, в том числе Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110, который может стоить от 11 до 18 млн рублей, отметило агентство. Жене Иванова принадлежали Aston Martin, Bentley Continental, а также Hummer H2 и два мотоцикла.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Иванов, арестованный по решению суда до 23 декабря, не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи.

24 сентября стало известно, что по делу Иванова наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей: на земельный участок площадью 82 тыс. квадратных метров и загородный дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров, а также на баню в Тверской области площадью 420 квадратных метров.