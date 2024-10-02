Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Власти Израиля собираются в течение «нескольких дней» ответить на массированный ракетный удар со стороны Ирана. Об этом 2 октября сообщил американский портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

AP/TASS

«Израильские чиновники… говорят… что Израиль в течение нескольких дней предпримет «значительный ответный удар» на… ракетную атаку, её целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты», — говорится в публикации.

Отмечается, что в этом случае Тель-Авив будет рассматривать все возможные варианты ответных действий, включая удары по ядерным объектам Ирана.

По словам источников, власти Израиля уже приняли решение об ответе на иранскую ракетную атаку, однако пока не определили, каким именно он будет, так как в том числе хотят обсудить это с Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению израильских военных, они проводят локализованные рейды, чтобы уничтожить инфраструктуру шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана провели массированный ракетный обстрел Израиля. По данным газеты The Jerusalem Post, с иранской стороны было выпущено около 400 ракет по израильской территории.

По данным иранского агентства SHAFAQNA, в ходе удара были уничтожены более 20 истребителей F-35 Военно-воздушных сил Израиля. В свою очередь, израильские военные заявили, что ракетный удар Ирана по Израилю не причинил ущерба их боеспособности.

В ночь на 2 октября стало известно, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) проведёт экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Оно должно начаться в 10:00 по местному времени (17:00 мск).