Нью-Йорк, США, 2 октября, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) проведёт экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в постоянном представительстве председательствующей в текущем месяце в СБ ООН Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Мы запланировали открытое заседание по Ближнему Востоку на среду, 2 октября», — приводят «Известия» текст сообщения.

Уточняется, что заседание назначено на 10:00 по местному времени (17:00 мск). После него состоятся закрытые консультации членов Совета Безопасности всемирной организации.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Швейцарии при всемирной организации Кристин Паскаль Берисвиль сообщила о запланированном на октябрь заседании СБ ООН по ситуации в Ливане. О точной дате заседания не сообщалось.

Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он уточнил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. Также сообщалось, что в результате ракетного обстрела пострадали два человека.

После произошедшего начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время.