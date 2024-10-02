Копенгаген, 2 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Полиция Дании расследует дело о двух взрывах, прогремевших около посольства Израиля в Копенгагене. Об этом 2 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление датской полиции.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Полиция Дании в среду заявила, что расследует два взрыва вблизи посольства Израиля в Копенгагене», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в результате произошедшего никто не пострадал, начато первоначальное расследование инцидента, изучается «возможная связь» с находящимся рядом израильским посольством.

Как сообщало ИА Регнум, армия Израиля в ночь на 1 октября объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждению израильских военных, целью вторжения является уничтожение объектов шиитского движения «Хезболла».

Позднее в этот же день военные совершили ракетный обстрел территории Израиля. По информации газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет. Иранское агентство SHAFAQNA позднее написало, что во время ракетного удара по Израилю было уничтожено более 20 истребителей F-35.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 2 октября написал, что иранская акция против Израиля завершена, если израильская сторона не захочет дать ответ. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал иранский ракетный обстрел большой ошибкой, за которую Тегеран заплатит.