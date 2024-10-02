Москва, 2 октября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы радовался бы падению немецкого правительства, являются ошибочными, так как она не учитывает непопулярность правящей коалиции в Германии. Такое мнение 2 октября высказал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Сергей Бобылев/ТАСС Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков

«Бербок опять ошиблась, собственно, как всегда: глава МИД Германии сбоев не даёт», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, проблема нынешней немецкой правящей коалиции, в которую входит партия «Зелёных», экс-лидером которой является Бербок, не в том, что её падению был бы рад российский лидер.

«Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно. «Вы хотите обрадовать Путина?!» — последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность», — добавил Пушков.

Ранее Бербок заявила журналистам, что стала «осторожно относиться к любой абсолютной уверенности» после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. При этом она также безо всяких оснований выразила уверенность в том, что президент РФ якобы был бы рад падению действующего правительства ФРГ.

Перед этим немецкие «зелёные» в ходе выборов в Бранденбурге не преодолели 5%-ный порог и не смогли пройти в земельный парламент.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября глава МИД Германии заявила, что немецкие власти будут поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. По её словам, в противном случае Киев проиграет в конфликте на Украине.

Бербок 29 сентября оправдала действия Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав их «правом на самооборону». Глава немецкого МИД выступила с утверждением, что на месте Израиля любая страна вела бы себя точно так же.