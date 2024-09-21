Берлин, 21 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, потому что иначе Украина проиграет в конфликте с Россией. Об этом 21 сентября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на предвыборном мероприятии партии «зелёных» в Постдаме.

Michael Bahlo/Global Look Press Анналена Бербок

«Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда Украине наступит конец, а этого мы не допустим», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

19 августа канцлер Германии Олаф Шольц назвал Берлин самым сильным сторонником Киева в Европе. По его словам, власти страны намерены сохранить такой уровень поддержки Украины.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.