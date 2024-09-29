Берлин, 29 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Любая страна вела бы себя так же, как Израиль, если бы она оказалась на его месте, заявила в интервью агентству Bloomberg глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Право Израиля на самооборону — это не только прописанное в Уставе ООН право, но, я думаю, что так бы действовала любая страна», — сказала Бербок.

Глава немецкого МИД также отметила, что безопасность Израиля, как ранее отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, является национальным интересом Германии, однако Берлин настаивает на соблюдении норм международного гуманитарного права. Бербок подчеркнула, что ФРГ не поставляет оружие, которое может быть использовано в боевых действиях в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ уточняли, что целью этого удара был лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

28 сентября «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».

МИД Китая осудил убийство Насраллы в Бейруте и призвал стороны ближневосточного конфликта, в особенности Израиль, охладить ситуацию. В министерстве выразили серьёзную обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство лидера «Хезболлы» политическим. Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте отражает неоспоримый факт — безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо её не будет ни для кого, отметил министр.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила она.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, счёл смерть лидера «Хезболла» мерой справедливости за многочисленные жертвы.