Москва, 2 октября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооружённых сил РФ с освобождением Макеевки в Луганской Народной Республике. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3-й Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов подчеркнул, что военнослужащие соединения успешно продвигаются на рубцовском направлении, выполняя задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность России.

За проявленные героизм и мужество семь военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более пяти тысяч представлены к государственным наградам, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России освободили Макеевку в ЛНР. 30 сентября и 1 октября Минобороны информировало об освобождении населённых пунктов Нелеповка и Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.