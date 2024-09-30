Москва, 30 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам Конашенкова, российские военные нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинских боевиков у Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР, а также отразили девять попыток контратак противника.

Украинская армия за сутки в районе ответственности российской группировки «Центр» лишилась за сутки до 630 бойцов, двух боевых бронированных машин «Казак», шести автомобилей, а также гаубиц «Мста-Б» и Д-30, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября российская группировка войск «Запад» в ходе наступления освободила Макеевку в ДНР. Военные армии России также нанесли удар по позициям ряда бригад противника у Купянска в Харьковской области, Макеевки в ЛНР, а также у Григоровки и Торского в ДНР.

В Минобороны 27 сентября сообщили, что российские военные за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР. Уточнялось, что военные группировки войск «Юг» освободили Григоровку и Острое, а войска группировки «Центр» освободили Украинск и село Мариновка.