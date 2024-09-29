Москва, 29 сентября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 29 сентября в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим, по данным Минобороны, подразделения ВС России нанесли удары по живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Макеевка ЛНР, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо этого, российским военным удалось отразить контратаку штурмового подразделения украинских войск.

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» войска киевского режима потеряли до 450 военных девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М198 американского производства, 155-мм гаубицу FH-70 британского производства, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 британского производства.

Также российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в Минобороны докладывали, что ВС России за неделю с 21 по 27 сентября освободили четыре населённых пункта в ДНР. Так, бойцы Южной группировки войск освободили населённый пункт Григоровка, который расположен западней Артёмовска, и посёлок Острое, расположенный западнее ранее освобождённого города Красногоровка.

Военные группировки войск «Центр» освободила Украинск в Покровском районе ДНР и село Мариновка, расположенное южнее Новогродовки.

До этого подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка в ДНР.