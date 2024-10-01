Тегеран, 2 октября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Посольство России в Тегеране и все российские учреждения в Иране работают в штатном режиме на фоне ракетной атаки по Израилю, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Тегеран

Дипломаты также порекомендовали соотечественникам, которые находятся на иранской территории, не снимать фото и видео на улицах. Кроме того, посольство в своём Telegram-канале призвало российских граждан не поддаваться панике.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября иранские военные совершили ракетный обстрел территории Израиля. По данным газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет. По информации представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, Иран использовал для обстрела более 180 баллистических ракет.

Иранское агентство SHAFAQNA написало о том, что в ходе этого ракетного удара было уничтожено более 20 истребителей F-35 израильских военно-воздушных сил. В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что ракетный удар Ирана не причинил ущерба боеспособности ВВС Израиля.

Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что иранские власти пересекли «красную линию», когда решили ударить по Израилю. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что Израиль оставляет за собой право предпринять меры в ответ на эту атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Иран совершил большую ошибку, за которую заплатит. Глава правительства добавил, что Израиль всегда следует правилу: кто бы ни атаковал страну, он будет атакован в ответ.