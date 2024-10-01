Хельсинки, 2 октября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Реализация «мирного плана», выдвинутого главой киевского режима Владимиром Зеленским, грозит полномасштабной ядерной войной, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он пояснил, что предложение Киева может иметь только один результат — эскалацию украинского конфликта. Малинен напомнил, что «мирный план» главы киевского режима предполагает принуждение России к заключению мирного соглашения.

Эксперт отметил, что такая позиция лишь ужесточит боевые действия в отношении РФ, которая является ядерной державой. В связи с этим он назвал «абсолютно безумной» инициативу, продвигаемую Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа глава киевского режима заявил о разработке «плана победы» в конфликте с Россией. Он пообещал представить этот документ руководству США. В числе пунктов этого плана есть атака ВСУ на Курскую область и принуждение РФ к завершению конфликта дипломатическим путём. При этом позднее глава киевского режима отметил, что его план не предусматривает диалога с Россией.

5 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, то Москва готова к ним, но только на основе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда демонстрировала готовность к диалогу и никогда не отказывалась от него. В то же время Путин исключил прекращение огня в зоне проведения спецоперации без достижения договорённостей, приемлемых для РФ.

20 сентября руководитель киевского режима заявил, что в вооружённом конфликте Украины и России следует поставить точку в 2024 году. По его словам, для этого необходимо максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мифотворчеством и ложью все якобы мирные инициативы Запада и главы киевского режима, касающиеся переговоров. Она подчеркнула, что диалог подразумевает, что каждая из сторон может изложить свою позицию во взаимоуважительном ключе.