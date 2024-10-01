Анкара, 1 октября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после атак на сектор Газа и Ливан Израиль может напасть на его страну. Это мнение турецкий лидер высказал 1 октября, во время выступления перед депутатами Великого национального собрания (парламента).

ТАСС/Zuma

«Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной», — заявил Эрдоган. Его слова приводит газета Hürriyet.

Он отметил, что Израиль, продолжая осуществлять геноцид населения в секторе Газа и наносить удары по Ливану, пытается с помощью провокаций втянуть в конфликт другие страны региона.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Эрдоган заявил, что Израиль становится всё более безрассудным и бросает вызов гуманитарным ценностям и международному праву. Он отметил, что ливанский народ стал новой жертвой геноцида и оккупации тель-авивских властей.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

Израильская армия в ночь на 1 октября сообщила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия объявила, что целью вторжения является уничтожение объектов «Хезболлы». 1 октября Израиль объявил о мобилизации четырёх дополнительных резервных бригад для выполнения задач на северном направлении.