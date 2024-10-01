Москва, 1 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Государственная дума не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, заявил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.

Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции», — процитировали его 1 октября на сайте Госдумы.

По мнению Володина, действующий порог применения штрафа нормально работает. Он заявил, что идею снизить действующую норму неоднократно выдвигало МВД России, но депутаты против, так как это приведёт к возникновению сложностей с правоприменением.

При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла, что ведомство предлагало снизить нештрафуемый порог превышения скорости. С такими предложениями выступали различные эксперты и представители организаций, но не министерство.

«МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы», — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в России с 1 сентября начали действовать новые требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения. Их разрешается устанавливать только на участках дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, в местах дорожных работ, на пешеходных переходах и перекрёстках.

Минтранс в сентябре разработал законопроект о введении обязательной регистрации для всех мопедов, электровелосипедов и электросамокатов. Предполагается, что они будут получать учётный знак по аналогии с госномером и учётную метку в виде QR-кода.