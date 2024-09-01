Москва, 1 сентября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. С 1 сентября в России вступил в силу федеральный закон, который вводит единые требования к установке комплексов фото− и видеофиксации нарушений ПДД. Ранее эти правила устанавливались ведомственными документами.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Так, сведения о размещении комплексов фото− и видеофиксации и перечень фиксируемых ими нарушений будут публиковаться на официальном сайте МВД РФ.

Также в законе прописан перечень мест, где могут быть установлены камеры. Размещать их можно только на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах и перекрёстках.

Кроме того, согласно закону, каждая камера должна быть сертифицирована. Фото− и видеоматериалы с устройств, которые не соответствуют необходимым параметрам, не будут приниматься в качестве доказательств правонарушений.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года стало известно, что Минтранс РФ согласовал с МВД России, а также с властями регионов и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер. В обновленных правилах отсутствуют нормы об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло.

Вместе с тем появилось правило об обязательной маркировке транспортных средств, которые фиксируют нарушения ПДД, чтобы участники движения смогли распознать такие средства на дороге.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выразил мнение, что эти нововведения направлены на повышение юридической безопасности водителей. Он пояснил, что после появления камер на дорогах и начала фиксации протоколов появилось много жалоб от автолюбителей, что приводило к многочисленным судебным разбирательствам. После этого был проведён анализ, на основе которого планируется исправить ошибки.